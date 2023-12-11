نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق حفل وهابيات في دار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق أمس الأحد، حفل وهابيات الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي على مسرح معهد الموسيقي العربية.

أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

تضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمري، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبى بيقولي، خايف أقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الأيام، أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وريم كمال.

نبذة عن سلسلة حفلات وهابيات

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في اطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي بالإضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربي.

الوهابيات بالمركز الثقافي القومى بالأوبرا

من ناحية أخرى، أحيا المركز الثقافي القومى بالأوبرا أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ليلة بعنوان "وهابيات" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بمعهد الموسيقى العربية، بمشاركة الفنانين ريم كمال وأحمد صبري ومحمد متولي وندى غالب وتقدم فيها الفرقة فاصلًا من أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما تقدم الصوليست المصرية عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة، حفلًا موسيقيًا مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني بقيادة المايسترو العالمى فلاديمير فيدوسييف، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.