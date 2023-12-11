سميرة أحمد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سميرة أحمد، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في ثاني أيام التصويت بالعملية الانتخابية، حيث أدلت بصوتها فى لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تكريم سميرة أحمد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

يذكر أن الفنانة كرمت خلال هذا العام في المجلس القومي لحقوق الإنسان لصناع الدراما الذي أقيم في متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

وقالت سميرة أحمد من متابعتها للأعمال الدرامية اللي تناولت قضايا حقوق الإنسان لعام 2023، أن أفضل عمل درامي هو مسلسل تحت الوصاية، مشيدة بـ النجمين دياب وأحمد خالد صالح، موضحة: “منى زكي فنانة رائعة ودياب أداءه ممتاز، أما عن أحمد خالد صالح فهو فنان ليه مستقبل كبير”.

وتطرقت بحديثها عن مسلسلها “ماما في القسم” آخر أعمالها الدرامية، ورأيها في الأعمال التي تتناول مشكلات اجتماعية بشكل ساخر، قائلة:" أنا شايفة أن تناول الأعمال الدرامية للقضايا الاجتماعية بشكل ساخر ولكن بجدية هو التناول اللي بيؤثر في المشاهد".