تكريم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث في عرض" كي لا تتبخر الارض"

القاهرة - محمد ابراهيم - تكرم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر 16 شخصية من رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث، والتي تأسست على يد المخرج والمصمم وليد عوني، وذلك خلال الاحتفال بمرور 30 عامًا على ميلادها، والذي يشهد عرض “كي لا تتبخر الأرض” والمقام فى الساعة الثامنة مساء الإثنين 18 ديسمبر علي المسرح الكبير.

تكريم المبدعين بعرض كي لا تتبخر الأرض

يأتى التكريم للمبدعين الذين خرجوا من عباءة فرقة الرقص المسرحى الحديث خلال الثلاثة عقود الماضية وكان لهم رؤى فنية جديدة وأفكار مبتكرة وهم العارضين:" رشا الوكيل، عمرو باتريك، هالة إمام، عاطف الهنيدي، فدوى الهنيدي، المصممين كريم التونسي، كريمة بدير، مناضل عنتر، سالي أحمد، محمود مصطفى، مساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد، مصطفى الزيني، محمد عبد العزيز، عمرو عاطف عبد العزيز، محمد مصطفى ومهندس الإضاءة ياسر شعلان".

فرقة الرقص المسرحي الحديث

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت 34 عملًا خلال الثلاثة عقود الماضية من إنتاج دار الأوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية منها إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان.