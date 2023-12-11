نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المنتجة لـ"أنا وابن خالتي" تعلن موعد طرح العمل.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “أنا وابن خالتي”، عن الموعد النهائي والرسمي لطرح العمل في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرحه يوم 4 يناير المقبل 2024، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة بسبب أزمة الفنان بيومي فؤاد الأخيرة نتيجه لتصريحاته الهجومية على الفنان محمد سلام.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

أحداث فيلم أنا وابن خالتي

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟



فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.



وفي سياق آخر، يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث قدم عدة أفلام جديدة بالسينما، وتم عرض عدد منهم وفي انتظار العدد الآخر، وقد انضم مؤخرًا لأسرة فيلم “فرقة الموت” مع النجم أحمد عز، سوف يقدم شخصية رجل يدعى الغول.

من هم أبطال "فرقة الموت"؟



وتضم قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" كلًا من أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في اطار اكشن.

ما هي آخر أعمال بيومي فؤاد؟

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.