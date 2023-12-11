«شهريار قارئا» كتاب جديد للمؤلف صالح العدوي

مسقط ـ العمانية: صدر عن دار نثر أخيرًا كتاب لصالح العدوي تحت عنوان (شهريار قارئًا) مكوّن من 304 صفحات من القطع المتوسّط، كتب فيه 14 مقالًا. ناقش العدوي مواضيع في الثقافة والفن والأدب واللغة، واشتغل على تجربته الكتابية برؤية أديب يتأمل أفكاره بعمق يعضده مرجع ويسنده مصدر، يفتح الكاتب أحيانًا مواضيع غير مطروقة، من بينها (أدب السجون). ظل صالح العدوي طوال كتابه محافظًا على أفكار يناقشها بقراءات واعية لمواضيع مختلفة فكرية وأدبية واجتماعية، لغة كتابه طيّعة لينة في بناء فكرته الرئيسة، سهلة عذبة وواضحة لقراء كتابه. جدير بالذكر أن صالح العدوي أصدر عام 2017 كتابه الأول الذي حمل عنوان (نداء للرحلة رقم 1)، ومن فهرس كتابه ( شهريار قارئًا) تطالعنا هذه المواضيع: (استقالة بأمر كتاب) و (الكراسي الموسيقية) و(عزلة دون وباء) و(تلك أساطيرهم) و(جدلية الكم والكيف) و(أدب السجون) و(سفر على جناح الكتب) و(صمت القبور) و(هموم الترجمات واللغات) و» (التجربة الأندلسية) و(معارك الكلمات) و(هوامش مفقودة) و (عزاءات الرحيل) و(عندما تتراقص شعل النيران).

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