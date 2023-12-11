«وقت قصير للهلع» فـي القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

الكويت ـ العمانية: وصلت مجموعة (وقت قصير للهلع) للكاتب يحيى سلام المنذري إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دورتها السادسة 2023/‏2024. ووفقًا لبيان صحفي لإدارة الجائزة التي ترعاها جامعة الشرق الأوسط الأميركية بالكويت (AUM)، شملت القائمة أيضًا: (ثملًا على متن دراجة هوائية) لإسماعيل الغزالي (المغرب)، و(دو، يَك) لروعة سنبل (سوريا)، و(دمى حزينة) لسمير الفيل (مصر)، و(المقطر) لعبدالهادي الجميل (الكويت).

وقالت رئيسة لجنة التحكيم الدكتورة شهلا العجيلية: إن المنافسة في هذه الدورة التي تقدّمت لها 198 مجموعة قصصية، من 23 دولة، (كانت شديدة، بسبب ارتفاع المستوى الفنيّ للأعمال المشاركة، وتنوّع مساراتها الإبداعيّة).

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