ختام التصفيات النهائية لمسابقة اقرأ للناشئة لعام 2023 بمحافظة مسندم

خصب ـ العُمانية: اختتمت امس بمحافظة مسندم أعمال التصفيات النهائية لمسابقة (اقرأ للناشئة) في نسختها الثانية عشرة للعام الجاري 2023م التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، وذلك في مكتبة جامع السلطان قابوس بخصب. وبلغ عدد المسجلين في المسابقة لهذا العام (3444) متسابقا ومتسابقة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تم تقسيم المتسابقين إلى مستويين اثنين: المستوى الأول لطلبة الصفوف (5-6-7) يقوم المتسابق بقراءة (3) كتب في موضوعات متنوعة مثل: شخصيات وأعلام عُمانية، القيم والأخلاق الإسلامية، العادات والتقاليد العُمانية، السياحة في عُمان، والحضارة العُمانية.

واشتمل المستوى الثاني لطلبة الصفوف (8-9-10) يقوم المتسابق بقراءة (4) كتب في موضوعات متنوعة مثل: تطوير وبناء الذات، الذكاء الاصطناعي، الخيال العلمي، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، الثورة الصناعية الرابعة، أو أية عناوين أخرى في نفس المجالات تكون من اختيار المتسابق مع مراعاة الضوابط والشروط المضمنة في موقع المسابقة. وتهدف المسابقة إلى تنمية ميول ودعم اتجاهات الناشئة نحو القراءة وتعريفهم بأهمية القراءة، وربطهم بالمكتبات وتدريبهم على مهارات القراءة والاطلاع، والسعي نحو تنشئة جيل واع ومثقف.

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