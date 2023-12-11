اليوم.. إسدال الستار على فعاليات مهرجان مسرح ظفار الثاني

صلالة ـ من عوض دهيش:

يسدل اليوم الستار على فعاليات مهرجان مسرح ظفار الثاني 2023م بالحفل الختامي الذي يقام تحت رعاية حرم صاحب السمو السيد مروان بن تركى آل سعيد محافظ ظفار، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، سيتم خلاله الاعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان علي مستوى الفرق والأفراد ويشتمل كذلك علي تكريم ( 10 ) شخصيات وعرض مرئي مختصر لأيام المهرجان وكلمة اللجنة المنظمة للمهرجان.

واحتضن مسرح اوبار مساء امس الأول العرض المسرحي ( الجنة تفتح ابوابها متأخرة )

لفرقة اوبار المسرحية الأهلية وهي من تأليف الكاتب العراقي فلاح شاكر واخراج أحمد اليافعي.

حملت المسرحية شكلا من المبارزة اللفظية والسجال الحواري، يتجلى ذلك في العرض من خلال المحاججة والمحاورة الرمزية على مستوى الذكريات والأفكار والرغبات المومضة، حيث تتداعى صور الماضي من مخيلة الشخصيتين، وتنثال في الفضاء المسرحي غير المرئي لتنضاف الى ما يبصره ويتلقاه ويتخيله المشاهد.

بعد العرض المسرحي، أقيمت جلسة نقدية أدارتها إشراق النهدية من مؤسسة مبادرة مجلس اشراقات الثقافية بحضور مخرج المسرحية أحمد اليافعي تم خلالها مناقشة محاور المسرحية وكافة تفاصيلها بمشاركة عدد من المثقفين والحضور.

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