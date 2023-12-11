نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجائزة الـ18.. شهر حافل بالإنجازات للفيلم السوداني وداعًا جوليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الفيلم السوداني وداعًا جوليا بداية حافلة لشهر ديسمبر، إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي ليرتفع رصيده من الجوائز إلى 18، انطلق الفيلم السوداني ابتداءً من يوم 7 ديسمبر/كانون الأول في دور العرض في 5 دول خليجية هم السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين بواقع 57 دار عرض، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر وسيتم الإعلان عن دور العرض لاحقًا.

وتعليقًا على انطلاقة الفيلم، قال توني المسيح المدير الإداري للسينمات في مجموعة ماجد الفطيم للترفيه: "تلتزم سينمات فوكس بتسليط الضوء على القصص الجذابة على الشاشة الكبيرة، ونحن فخورون بالتعاون مع MAD Solutions مرة أخرى لجلب فيلم وداعًا جوليا إلى دور السينما في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد حصوله على إشادة من النقاد وحصده العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية مرموقة، نحن على ثقة من أن هذه الدراما الإنسانية المؤثرة ستأسر الجماهير في جميع أنحاء المنطقة."

في حين علق علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان لـ MAD Solutions قائلين" "نحن سعداء حقًا بالشراكة مع سينمات فوكس في وداعًا جوليا. وبوجودهم إلى جانبنا، سنكون قادرين على تقديم هذه الدراما السودانية العظيمة للجماهير في جميع أنحاء الخليج وخارجها."

وأضافا: "لقد كان دعم وتعاون سينمات فوكس أمرًا حيويًا لنجاح الفيلم حتى الآن، مما سمح له بإحداث تأثير عميق على الجماهير وفتح آفاق جديدة في عالم صناعة الأفلام العربية، نحن متحمسون لرؤية ما يمكننا تحقيقه معًا."

وعلى صعيد آخر يشارك الفيلم في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 - 21 ديسمبر/كانون الأول)، إذ ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويحصل على عرضين، الأول يوم السبت 16 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً في بلازا المهرجان، والثاني يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 9 مساءً في حرم الجونة الجامعي.

وكان الفيلم قد حصل مؤخرًا على عرض خاص في سينما فوكس جدة وشهد حضور أبرز الشخصيات الإعلامية والفنية. كانت إيرادات وداعًا جوليا في دور العرض المصرية قد تخطت 3 ملايين جنيه، كما يواصل عروضه في السينمات للأسبوع السابع على التوالي، وقد سجل منذ أسبوعه الثاني أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

وفي فرنسا، ارتفع عدد السينمات التي تعرض الفيلم إلى 67 شاشة بعد أن نجح الفيلم في بيع أكثر من 20 ألف تذكرة منذ انطلاقه في 21 مدينة في مطلع شهر نوفمبر. وقد عُرض أيضًا لأول مرة في آسيا ضمن مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي. ومؤخرًا فاز وداعًا جوليا بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

أحداث فيلم وداعًا جوليا

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

أبطال فيلم وداعًا جوليا

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.