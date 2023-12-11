نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب تصدر الفنانة لبلبة تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت حالة من الجدل عقب انتشار صورتين لها تفيد بإدلاء صوتها مرتين خارج وداخل مصر، مما يبطل من صوتها الانتخابي ويخالف القانون، لتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة الفنانة لبلبة إلي جهات التحقيق.

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر

وسبق، ظهرت لبلبة وهي تقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، خارج مصر، يوم الأحد قبل الماضي، وذلك داخل سفارة مصر بالمملكة العربية السعودية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج.

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

لتظهر الفنانة مرة أخري في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وهي تدلي بصوتها الانتخابي داخل إحدي اللجان الانتخابية بمنطقة الدقى، وحرص عدد من الجمهور علي التقاط الصور التذكارية مع الفنانة لبلبة بعد خروجها من اللجنة الانتخابية.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

قام العديد من النجوم بالأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وجاء من أبرزهم الفنان حسين فهمي، حكيم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد العوضي، صبري فواز، محمود الليثي، لبلبة، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري

وتنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه مصري ولا تجاوز 1000 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، أولًا: بإبداء رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، أو أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، أو اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، حسب القانون المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، لرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم الانتخابية المذكورة.





انتخابات الرئاسة 2024

‏

ويذكر أن انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية، وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.