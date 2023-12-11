نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شحاتة ضيف أولى حلقات "الكابتن" على dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الكابتن أحمد حسن على قناة "dmc" يوم السبت المقبل 16 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يتحدث الكابتن حسن شحاتة خلال اللقاء عن كواليس رحلته في عالم كرة القدم وأبرز التحديات التي واجهته، كما يتطرق إلى مشوار تدريبه للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة.

من هو حسن شحاتة؟



حسن حسن شحاتة (ولد في 19 يونيو 1947) هو لاعب كرة قدم مصري سابق ومدرِّب حالي. لعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970.

اعتزل عام 1983.عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب.

ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري، وقاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب إفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.

كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ثاني أفضل تصنيف لمنتخبات إفريقيا، كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في إفريقيا لعام 2008.

وصنف كأفضل مدرب في إفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم وجرى اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ القارة الأفريقية.