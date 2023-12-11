نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا عن انتخابات الرئاسة 2024: المصرى طول عمره بيقف جنب بلده زى المارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة يسرا في مداخلة هاتفية مع قناة دى إم سى عن النظام في الانتخابات، وقالت: رائع ورأيت كمية ناخبين في طوابير كبيرة قوى وانا أرى إنه واجب وطنى وواجب علينا اننا نقف جنب بلدنا كما نحن متعودين، المصرى طول عمره كده بيقف جنب بلده في وقت المحن وبيقف زى المارد.

وأضافت: ومفيش حد بيقول للمصرى انزل هو اللى بينزل لوحده زى ما نزل في 30 يونيو وزى ما بينزل كل مرة، يمكن علشان في نظام حاليا كل واحد بياخد وقته وانا سعدت جدا لما روحت أمس في اللجنة، عارفة ناس راحت في مناطق زى السيدة زينب والحسين كانت مليانة ناس، وبقول للناس ده حق وطنى لماذا تتنازلون عنه وصوتك ممكن يغير كل حاجة وده حصل معانا في 2012 ومش عاوزين نكرره تانى.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

قام العديد من النجوم بالأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وجاء من أبرزهم الفنان حسين فهمي، حكيم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد العوضي، صبري فواز، محمود الليثي، لبلبة، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

آخر أعمال الفنانة يسرا

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال الفنانة يسرا، هو مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، الذي تم عرض خلال موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، دارات أحداث العمل حول الدكتورة سميحة التي تقرر الرجوع لمصر بعد موت زوجها جلال في كندا، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم، وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سما إبراهيم.

انتخابات الرئاسة 2024

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ويذكر أن انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية، وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.