نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تشارك في الإدلاء الصوتي في إنتخابات رئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ساندي في الإدلاء بصوتها في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 وظهرت ساندي مرتدية الشال الفلسطيني أمام لجنتها.

ساندي

ساندي

ساندي

آخر أعمال الفنانة ساندي السينمائية

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان ساندي فيلم “ تاج” مع الفنان تامر حسني والذي حقق نجاحًا.

أبطال فيلم “ تاج”

شارك في بطولة فيلم “ تاج” تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

آخر أعمال ساندي الغنائية

و جدير بالذكر كانت آخر أعمال ساندي الغنائية أغنية “ رعشة” و التي طرحتها في يوليو الماضي.

كلمات أغنية “ رعشة ”

واخد بالك من نظراتي



لما بتيجي عينيك في عينيه



واخد بالك من همساتي



وكلامي اللي عليك وعليا



لما بنبقى في نفس الحته



أنا ببقى في حته



دانا بتقطع وانا قدامك تلاتين حته



لما بنبقى في نفس الحته



أنا بنسى الدنيا

بنسى الناس التانيه وبفضل



شايفاك انت

والرعشه اللي في ايدي



لما بتيجي وتسلم عليا



الرعشه اللي في قلبي



اللي فروحي لما بنسكت شويه



وآه من سكوت عن كلام كتير



ما اتقالش لسه



آه من حنين مكبوت



في قلبي وقلبك حاسه



بالرعشه اللي في ايدي



لما بتيجي وتسلم عليا



الرعشه اللي في قلبي



اللي فروحي لما بنسكت شويه



لما بتبقى قصادي انا بسرح



في البصه دي



انا مش عارفه ازاي بتحول للدرجه دي



ازاي لما بسلم بس بايدي بسلم



ليه بستسلم



للرعشه اللي في ايدي



لما بتيجي وتسلم عليا



الرعشه اللي في قلبي



اللي فروحي لما بنسكت شويه



كل حاجه بتقول بحبك



كل حاجه بتقول بحبك



كل حاجه بتقول بحبك



كل حاجه بتقول بحبك