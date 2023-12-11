نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تنضم لأسرة مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة كارولين عزمي حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث انضمت مؤخرًا لأسرة عمل مسلسل “ حق عرب ” مع النجم أحمد العوضي، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وتجسد كارولين دور جديد عليها حسبما صرحت في بيان صحفي لها، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي للمرة الأولى، مؤكدة أنها متحمسة للعمل للغاية كون الشخصية جديدة عليها، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة القليلة القادمة.

مسلسل “حق عرب”

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

أبطال مسلسل “حق عرب”

“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.