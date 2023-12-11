رشوان توفيق يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بمنطقة الزمالك

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان رشوان توفيق فى الانتخابات الرئاسية الحالية والإدلاء بصوته فى منطقة الزمالك، وظهر فى حالة صحية جيدة وتنتابه حالة من السعادة لمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

قام العديد من النجوم بالأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وجاء من أبرزهم الفنان حسين فهمي، حكيم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد العوضي، صبري فواز، محمود الليثي، لبلبة، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.



انتخابات الرئاسة 2024

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وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية، وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

آخر أعمال رشوان توفيق

ويذكر ان آخر أعمال رشوان توفيق مشاركته في مسلسل "انحراف" الذي عرض في رمضان 2022،والمسلسل بطولة روجينا، لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز، غاب الفنان رشوان توفيق عن الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار ما يزيد على عام، مما جعل باب الشائعات مفتوحًا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بين الحين والآخر.