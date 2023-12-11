مجدي كامل ومها أحمد يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، منذ قليل على الأدلاء بصوتهم، اليوم الأثنين في مقر لجنتها الانتخابية بالمدرسة اليابانية بمدينة الشيخ زايد في ثاني أيام في الانتخابات الرئاسية 2024.

مها أحمد توجه رسالة لشخص مجهول “ مدمن طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند”

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة مها أحمد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجهت مها رسالة لشخص مجهول أثناء بث مباشر عبر حسابها على تيك توك، قائلة: “الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية وكلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حاله ويطلع لايف ويبقى تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند، رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد أنا تريند لوحدي”.

واختتمت مها أحمد حديثها قائلة: "كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر، وإنك تقعد في اللايف والناس تشتمك بس تخلي الواحد حالته النفسية مش كويسة ويتصاب بالهلع والرغي واللت والعجن وشتايم الناس وإني أسخر الأدمن اللي عندي يسجلوا كل اللايفات، ليه يعني؟".

مها أحمد تصدم جمهورها بألفاظ خارجة وتصفهم بالخدامات



انفعلت الفنانة مها أحمد، خلال الأيام القليلة الماضية على جمهورها، بشكل مفاجئ على متابعيها من خلال موقع “تيك توك” عبر خاصية البث مباشر، وهو ماعرضها لانتقادات حادة وجعل الفيديو ينتشر بشكل أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت مها أحمد، رسالة شديدة اللهجة لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفها منتقديها بـ الخدامات، وقالت: “يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة”.

مها أحمد تطلب من خفاجة غلق التعليقات

كما طلبت الفنانة مها أحمد خلال البث المباشر من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات بعد سيل من الشتائم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.