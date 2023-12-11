بعد بتر قدمه.. تدهور الحالة الصحية لـ أحمد البدري

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح أحد المقربين من المخرج أحمد البدري عن تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه.

كشف هاني الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، حيث كتب: “أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدا جدا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل”.

أعلن الفنان شريف إدريس، تعرض المخرج الكبير أحمد البدري لوعكة صحية، أدى إلي بتر قدمه، وطالب جمهوره بالدعاء له.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا”.

نبذة عن أحمد البدري

أحمد بدري مخرج مصري، هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم بعدها تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985، في البدايات شارك كممثل في عدة أعمال مثل (صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة)، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفردًا لأول مرة من خلال فيلم (غاوي حب) عام 2005، ثم فيلم (لخمة راس) في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها (كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية).

