تعرف على موعد عرض فيلم سكر بطولة ماجدة زكي على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد عرض فيلم سكر على المنصة يوم 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعد سحبه من دور العرض السينمائي خلال الأيام الماضية.

قصة فيلم سكر

تدور احداث فيلم سكر في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي مناسب للأطفال، حول سيدة شريرة تعمل مديرة ملجأ أيتام وتلعب دورها ماجدة زكي وتتعامل مع الأطفال بصرامة، فيما يظهر محمد ثروت بشخصية السائق والمساعد لـ ماجدة بالملجأ.

إيرادات فيلم سكر

وسبق، حقق سكر في أخر ليالي عرضه بالسينمات، 434 جنيهًا فقط، ليصل إجمالي إيراداته لـ مليون و491 ألف جنيه خلال 50 يوم عرض.

أبطال فيلم سكر

والعمل من بطولة ماجدة زكي، محمد ثروت، معتز هشام، حلا الترك، ريهام الشنواني، وياسمينا العبد، مع عدد من الأطفال والشباب وضيوف الشرف منهم أشرف زكي وعباس أبو الحسن وإسلام إبراهيم، والعمل مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل لـ الأمريكية جين ويبستر.

وكان يحمل الفيلم في البداية اسم صاحب الظل الطويل، لكن صناعه قرروا تغييره، واستقروا في النهاية على سكر، يعد أولى إنتاجات أروما استديوز السينمائية، ويحتوي على العديد من التقنيات الحديثة على مستوى الصورة ومشاهد الجرافيك التي تم تنفيذها بجودة عالية.

‏



اخر اعمال ماجدة زكي

ويذكر أن آخر أعمال ماجدة زكي هو مسلسل هجمة مرتدة لـ أحمد عز، والذي عُرض في موسم رمضان 2021، وشارك في بطولته هند صبري، الراحل هشام سليم، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، مايان السيد، خالد أنور، ندى موسى، محمود البزاوي، ومحمد جمعة، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، تدور أحداث المسلسل المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

أخر ظهور لماجدة زكي

وكان أخر ظهور للفنانة ماجدة زكي فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية لدعم الفنان أشرف زكي شقيقها، وغنت ماجدة زكي علي باب اللجنة " أشرف أشرف" حرصا منها علي دعم شقيقها.