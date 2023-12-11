نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض على منصة شاهد.. منة شلبي تعود لتحضيرات مسلسل سفنجة وزفلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة منة شلبي خلال الفترة الماضية على تقديم مسلسل جديد بعنوان سفنجة وزفلطة، وتوقف التحضير للعمل لبعد موسم رمضان المقبل 2024، لكن تم استكمل التحضيرات مرة أخرى مؤخرا.

قصة مسلسل سفنجة وزفلطة

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، من إنتاج صادق الصباح، وجاري ترشيح النجوم المشاركين في البطولة بجانب منة شلبي.



أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية أخرى، يعود النجمان أحمد عز ومنة شلبي للتعاون من جديد وذلك خلال فيلم يحمل اسم "فرقة الموت" والذي بدأ تصوير المشاهد الأولى فيه أول أمس والفيلم من إخراج أحمد علاء الديب ويشارك في البطوة آسر ياسين ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامى، جيهان الشماشرجى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وتدور الأحداث في إطار الأكشن ويظهر أحمد عز خلاله بدور ضابط شرطة، وكان الثلاثي عز ومنة والمخرج أحمد علاء الديب التقوا من قبل من خلال فيلم "بدل فاقد" عام 2009، ومن المتوقع انتهاء كل مشاهد الفيلم نهاية هذا العام على أن يبدأ عرضه خلال النصف الأول من عام2024.

منة شلبي في فيلم الهوى سلطان

وايضا بدأت منة شلبي مؤخرًا تصوير فيلمها الهوى سلطان، والذي كان يحمل اسم سارة وعلي، وتجسد خلاله شخصية موظفة في مصلحة حكومية، يشارك في بطولته بجانب منة شلبي كل من أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، كما تحضر منة أيضًا لمسرحية بعنوان فرايداي، والتي تجسد فيها شخصية راقصة استعراضية، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.

اخر اعمال منة شلبي

ويذكر ان اخر اعمال منة شلبي هو مشاركتها في موسم رمضان 2023 مسلسل تغيير جو، إخراج مريم أبوعوف وشاركها البطولة إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، محمود قابيل ورزان جمال، كما شاركت مؤخرًا كضيفة شرف بصوتها فقط في فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل إيرادات تجاوزت الـ 33 مليون جنيه، وكان آخر لها في السينما من خلال فيلم الجريمة، بطولة أحمد عز، تأليف وإخراج شريف عرفه وسيناريو وحوار أمين جمال، وعرض عام 2022، كما اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة في فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز وشاركت نور في بطولة العمل لتكون بديلة لها.