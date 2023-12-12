نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبطال مسلسل اسمي فرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشاهد الكثير من الجمهور العربي والتركي المسلسل التركي "اسمي فرح" وذلك بسبب أحداثه المشوقه الدرامية ويبحث الجمهور دائمًا على ترددات القنوات الناقلة لهذا المسلسل، حرصا من دوت الخليج الفني، التسهيل على متابعيه ننشر مواعيد مسلسل اسمي فرح الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، يهتم الكثير من الجمهور المصري، بالتعرف على شخصيات المسلسل التركي، والذي يعد الاشهر في الفتره الحالية، سواء في تركيا أو مصر وبعض الدول الاخرى، وذلك لقوه احداثه والتشويق الذي يعيشه الجمهور ومتابعي المسلسل بستمرار.



الممثلين والشخصيات

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انجين أكيوريك - طاهر لكيسيز

ديميت اوزدمير - فرح إرشادي

فرات تانش - محمد كوشانر

سنان كارا - فيرا أكينجي

لاله باشار - بريهان كوشانر

أوكتاي شوبوك - كان أكينجي

مرت دوغان - بكر

داريا بنار أك - جونول كوشانر

كمال بوراك ألبير - إلياس

راستين بكناهاد - كريم شاه

علي سورملي - أورهان كوشانر

مصطفى افكران - علي غالب أكينجي

ألبر توردي - حمزة



ملخص حلقات مسلسل اسمي فرح

‏عند سماع الهجوم على السيارة مع باده وفرح، هرع محمد وطاهر على الفور إلى المستشفى حيث تم نقلهم. فرح في حالة صدمة. خضعت باده لعملية جراحية خطيرة. سوف يعود الأمر لفرح مرة أخرى لتهدئة طاهر، الذي يطارد من قام بالهجوم، ولإدراجه في الخطة الكبيرة التي هو فيها مع باده ومحمد. ومع ذلك، لدى طاهر خطة أخرى في ذهنه، والتي حكم عليها علي غالب بنفسه.



نبذه عن بطل مسلسل اسمي فرح



إنجين أكيوريك (بالتركية: Engin Akyürek)‏ ممثل وكاتب تركي ولد في 12 من أكتوبر 1981 بمدينة أنقرة بتركيا. استطاع أن يكون في عداد النجوم الأوائل في تركيا رغم أن حصيلته الفنية لا تحتوي على الكثير من الأعمال. حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة سيول للدراما العالمية وثلاث جوائز لأفضل مسلسلات، وجائزة الفراشة الذهبية بالإضافة لجائزة مهرجان ازمير الدولي للأفلام.



مواعيد مسلسل اسمي فرح



يعرض المسلسل على قناة فوكس وهو من بطولة الممثلة الشهيرة دیمیت اوزديمير وتجسد شخصية "فرح" والنجم التركي انجين اكيوريك ويجسد شخصية " طاهر"، ويعتبر المسلسل من المسلسلات التنافسية هذه الفترة، حيث سوف يعرض كل يوم اربعاء.



تردد قنوات مسلسلات تركية 2023



تردد قناة show tv مسلسلات تركية التردد: 12209 _معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: رأسي _تصحيح الخطأ: 4\3

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية التردد: 12226 معدل الترميز:27500 _الاستقطاب: رأسي _معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة TRT مسلسلات تركية التردد: 11257 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة حريم السلطان التردد: 11116 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 4\3.



قصة مسلسل اسمي فرح



تدور الأحداث حول فرح وهي امرأة إيرانية تبلغ من العمر 28 عامًا تفر من إيران إلى فرنسا ثم اضطرت للتوقف في اسطنبول حتى بدأت أن تعيش كـ هاربة، يعاني ابنها من مرض نادر، على الرغم من حصولها على تعليم طبي تعمل فرح بشكل غير قانوني كعاملة نظافة هدف فرح في الحياة هو أن يتمتع ابنها بصحة جيدة وتريد الذهاب لفرنسا، لكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها عندما تشاهد جريمة قتلارتكبتها المافيا في مكان اذهب لتنظيفه وتلتقي بطاهر (إنجين أكيوريك). فرح، على حساب حياتها والمافيا تريد قتلها وهذه المهمة تكلف لطاهر وتتوالى الأحداث.