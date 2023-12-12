نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصاله عن ميكا البغدادي.. مُسلم يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مؤخرًا مطرب المهرجانات مسلم محركات البحث “جوجل” بعدما آثار جدلًا واسعًا بخبر انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي، وكشف ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مسلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية “الاستوري” قائلًا: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة".

وتابع مسلم: "ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

وكان قد احتفل مطرب المهرجانات مسلم بزفافه على المصورة ميكا البغدادي، في يناير 2022، وأنجب منها سلامة نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، وحضر عدد كبير من مطربي المهرجانات والغناء الشعبي حفل زفافهم.

آخر أعمال مطرب المهرجانات الشعبية مسلم

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مطرب المهرجانات مسلم هي أغنية “غيرك حاول”، والتي حققت نجاحًا هائلًا فور طرحها، واحتلت المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وكانت الأغنية من إنتاج روتانا، ويعد هذا التعاون هو الثاني بين مسلم وروتانا بعد حل الخلافات مع منتجه السابق سلطان الشن، الذي قدم شكوى في نقابة المهن الموسيقية بسبب عدم التزام مسلم ببنود التعاقد السابق بينهما، حيث طرح مسلم سابقًا أغنية قلبي بالتعاون مع روتانا.