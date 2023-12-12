انت الأن تتابع خبر يحيى الفخراني يبدأ تصوير عتبات البهجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة "العدل جروب" عن بدء التحضير لمسلسلها الجديد "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، والذي يلعب بطولته النجم يحيى الفخراني.



ونشرت شركة العدل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة لفريق العمل، ظهرت فيها النجمة جومانا مراد، والمنتج جمال العدل، والمخرج مجدي أبو عميرة.



وعلقت الشركة على الصورة بالقول: بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، بطولة النجمة جومانا مراد وإخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية د.مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد.



وانهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل، لاسيما أنه يشكل تعاونًا جديدًا بين الفخراني وجومانا، وسط أمنياتهم بأن يلقى نجاحًا باهرًا.



يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وهو مأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه "عتبات البهجة"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول علاقة جد بأحفاده، مع إسقاطات على أكثر من زمن.



وكشف الفخراني في لقاء إعلامي سابق أنه سيؤدي في المسلسل شخصية "الجد" الذي يعتني بأحفاده في العمل، معلقًا: المسلسل يتناول فكرة أن الناس في هذا السن نفسهم دائمًا يبتهجون، ويقفون عند عتبات البهجة.



ووصف الفخراني خلال اللقاء مخرج العمل مجدي أبو عميرة "بالمخلص والمتفاني" في عمله، وذلك بعد تعاونهما في عملين سابقين، هما مسلسل "جحا المصري" الذي عرض العام 2002، و"يتربى في عزو" الذي عرض العام 2007 .