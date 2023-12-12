ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "عقبال 100 سنة يا عوضيكوا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشاركت ياسمين صور تجمعها بالعوضي، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة ف صحة وسعادة ياعوضيكوااا".









نبذة عن أحمد العوضي





ولد العوضي يوم (12 ديسمبر 1985) وهو ممثل وملاكم مصري، وتخرج من كلية التجارة جامعة حلوان، وهو تخصص تجارة خارجية عام2006، وقبل احترافه للتمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل في مسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح منالفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل "الدالي3".





وتوقف الفنان أحمد العوضي فترة طويلة عن التمثيل بلغت خمسة سنوات وعاد بمسلسل “السبع وصايا”، الذي ساهم بشكل كبير في معرفةالجمهور عليه عام 2014، وحقق من خلاله شهرة كبيرة، ثم توالت عليه الأعمال الفنية بعد ذلك فقدم مسلسل “نظرة فابتسامة” في مسلسل“نصيبي وقسمتك” بموسمه الثاني.





زواج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز





وفي عام 2017 أعلن أحمد العوضي خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلةوالأصدقاء لكنه انفصل عنها لاحقًا وفي مايو 2020 تزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز.









أعمال تعاونت فيها ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي



تعاونت ياسمين مع أحمد العوضي في 3 مسلسلات دفعة واحدة وهي "لآخر نفس" إنتاج 2019.









ومسلسل "اللي ملوش كبير" عام 2021 وتدور أحداثه حول إجبار والد "غزل" ياسمين عبدالعزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، رغمفارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف إلى أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيفالخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.









أما المسلسل الثالث فهو "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا لافتا وقت عرضه.









أحدث أعمال أحمد العوضي





وينتظر الفنان أحمد العوضي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل إسم الإسكندراني، الذي يقوم ببطولته.





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

حق عرب





من ناحية أخرى أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان،وإخراج إسماعيل فاروق.