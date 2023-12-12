عمرو يوسف يتابع نهاية مونتاج فيلم "شقو".. ويؤكد: "اتعمل فيه مجهود كبير"

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أحمد جودة - القاهرة - تابع الفنان عمرو يوسف، وضع اللمسات النهائية على مونتاج مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “شقو” والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.





ونشر عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة له من داخل غرفة مونتاج فيلم شقو برفقة مخرج العمل كريم السبكي والمونتير الشهير عمرو عاكف ومؤلف الفيلم وسام صبري.





وعلق على الصورة قائلا: “اللمسات النهائية في المونتاچ ويكون شقو جاهز للعرض مجهود كبير اتعمل في الفيلم ده إن شاء الله ينال إعجابكم”.









تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن التشويقي عن مجموعة منال أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.





أبطال فيلم شقو





يذكر أن فيلم "شقو" يشارك في بطولته بجانب النجم عمرو يوسف كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

مسلسل عمرو يوسف الرمضاني





ويستعد يوسف لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم "شغل فنادق" ويخوض بطولته رفقة الفنانة روبي، والمقرر أن يعرض في رمضان المقبل 2024.





مسلسل شغل فنادق قصة محمد سامي، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، وإنتاج ميديا هب سعديوجوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.





آخر أعمال عمرو يوسف:

وجدير بالذكر أن شارك الفنان عمرو يوسف، مؤخرا في رمضان الماضي 2023، في مسلسل " الكتيبة 101 " الذى تم عرضه على شاشة أون الفضائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

و مسلسل الكتيبة 101 تدور أحداثه حول مجهودات أفراد الجيش المصري في التصدي لأفعال العناصر الإرهابية بمنطقة العريش من خلال عرض تفاصيل العمليات التي دبرها الإرهاب ضد الجيش وكيف استطاع الجنود والضباط الصمود ومواجهة تلك العمليات والرد عليها.