دنيا عبد العزيز: دلال عبد العزيز أمي الثانية وهي من اكتشفت موهبتي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز، أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كان لها دور كبير في تقديمها للجمهور في مرحلة مبكرة، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "في العمق" الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت،عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

وتابعت دنيا عبد العزيز: "أنا كنت راجعة من الكويت من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، لكن طول الوقت كنت برقص وأغني وأقلد فوازير شريهان وعندي غرام بالموضوع".

وأضافت: "أصدقاء أمي من الوسط الفني من زمان، زي الله يرحمها دلال عبد العزيز أمي الثانية، وسمير غانم الله يرحمه، والمخرج الكبير عاطف سالم، كلهم شافوا إن عندي موهبة، وعلشان كده أستاذة دلال رشحتني للفيلم".

أوضحت دنيا عبد العزيز أنها لم تتخذ قرار احتراف التمثيل إلا بعد وصولها لسن المراهقة قائلة: "أنا مثلت وأنا طفلة عمري 10 سنين، وكان حلمي أطلع دكتورة كلى، لكن بعد فيلم الجراج حسيت إني كبرت وعايزة أكمل في المجال وأدرس السينما، وفيلم الجراج غير تفكيري".

فيلم الجراح

يذكر أن فيلم "الجراج" عرض سنة 1995، وهو من تأليف علاء كريم ووليد سيف، وإخراج علاء كريم، وبطولة نجلاء فتحي، فاروق الفيشاوي، سيد زيان، جورج سيدهم، تحية كاريوكا، وعلاء ولي الدين، وشادية عبد الحميد، ووفاء عامر، وشاركت به مجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "المداح أسطورة العشق"، بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي@خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.