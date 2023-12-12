نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تثير الجدل عبر إنستجرام فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة هيدي كرم، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية حول ارتباطها، بعد نشرها مجموعة من الصور التي تظهر كأنها في موعد غرامي.





هل هو موعد غرامي أم جلسة تصوير؟





وظهرت هيدي في الصور مرتدية فستان قصير باللون الأخضر وأمامها باقة ورد وهدايا، وشموع، وعلقت على الصور قائلة: كريسماس ديت مع سيكريت سانتا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





أعمال تنتظر هيدي كرم عرضها





تنتظر هيدي كرم طرح أحدث أعمالها، فيلم "آل شنب".

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.





مسلسل الوصفة السحرية





إنضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل.





وبدأت الفنانه هيدى تصوير مشاهدها فى في مسلسل الوصفة السحرية، خلال هذا الأسبوع، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى.





مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال،ميرهان حسين، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسهاهانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرىسالم.





وبينا معاد 2

و تشارك الفنانه هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى.

والعمل بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، دالياشوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر منالفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.





آخر أعمال هيدي كرم



يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم فى الدراما كان مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراجبيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمالسليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى،محمود البزاوى وآخرين.