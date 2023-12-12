نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سوسن، في الصور مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود والفضي ليكشف عن جمالها ورشاقتها، أعتمدت سوسن بدر، فيالمكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، وتركت شعرها الرمادي القصير منسدلا بين كتفيها.





أحدث أعمال سوسن بدر





وتواصل سوسن بدر تصوير أحداث الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" تمهيدًا لعرضه الفترة القادمة على منصة watch it،والتي تتضمن 10 حلقات، ومن المقرر عرضها في ديسمبر المقبل.





وكانت قد اعلنت منصة WATCH IT عن انطلاق تصوير الموسم الثاني من سلسله الافلام الوثائقية خلال الفترة القليلة المقبلة قائلةً: "أمالدنيا٢ قريبًا على WATCH IT".





أحداث الموسم الأول من مسلسل أم الدنيا





وتضمن الموسم الأول 15 حلقة، وسردت السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث، وتبدأالأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوكالهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.



فيلم سارة علي

وتستأنف الفنانة سوسن بدر تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم سارة على.



حدوته منسية

انتهت سوسن بدر من تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حدوته منسية"، والمسلسل من إخراج محمد محيي الدين،وتدور أحداثه في إطار الغموض والإثارة، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر ديسمبر.





أبطال حدوته منسية





مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أميرصلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، والعمل من تأليفمحمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.





آخر أعمال سوسن بدر





ويذكر أن آخر أعمال النجمة سوسن بدر مسلسل" بابا المجال" والذى عرض فى السباق رمضان الماضي 2023.

وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل من تأليفوإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.