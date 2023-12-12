سلمى أبو ضيف: مشوفتش النسخة الأصلية من "أنف وثلاث عيون".. ومقبلش الراجل متعدد العلاقات

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف أنها لم تشاهد النسخة الأصلية لفيلم " أنف وثلاث عيون" قبل مشاركتها في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وكان العرض العالمي الأول له في الدور الثالثة من مهرجان البحر الأحمد السينمائي، وذلك خلال حوارها في برنامج "Gossips".

قالت سلمى أبو ضيف: " مشوفتش النسخة القديمة لفيلم "أنف وثلاث عيون" ومحبتش أشوفه عشان فيه عمالقة وأنا حبيت أركز على الورق اللي عندي وأشتغل برؤية المخرج".

وأكدت سلمى أبو ضيف إلى أنها لن تقبل بوجود شخص في حياتها وفي نفس الوقت له علاقات بنساء أخريات وعن اختلاف نظرة المجتمع بين الرجل متعدد العلاقات والمرأة قالت سلمى أبو ضيف " طبيعة الست إنها بتحب راجل واحد علشان تعمل أسرة واستقرار وأي حاجة خارج الفطرة الناس بتتخض منها".

فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023، وهو بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف،جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

مسلسل زينهم

وفي سياق آخر، يعرض لسلمى أبو ضيف حاليًا مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داود، كريم قاسم، هناء الشوربجي، محمد أبو داود، محمد الصاوي، وآخرون من النجوم، هو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما، وإخراج يحيى إسماعيل، وأحداثه مستوحاة عن كتاب بعنوان «أصدقائي الموتى شكرا» للدكتور محمد جاب الله، وهو طبيب وقام بكتابة تجاربه الحقيقية بالطب الشرعي.