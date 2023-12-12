نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21 ديسمبر.. محمد رضوان يروج لعرض فيلم "أبو نسب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد رضوان، لعرض فيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" والذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام والفنانة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه يوم 21 من ديسمبر الجاري.



وشارك رضوان، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على الصور قائلًا: "فيلم أبو نسب تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام 21 ديسمبر في جميع دور العرض".





أحداث فيلم "أبو نسب"

"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.





فيلم بلوموندو

ويعرض حاليًا لرضوان فيلم بلوموندو وتدور أحداثه حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلىحياة العزوبية مرة أخرى.

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.

على باب العمارة

ويشارك الفنان محمد رضوان حاليا في عدة أعمال درامية وسينمائية مثيرة وعرض له مؤخرًا مسلسل "على باب العمارة"، الذي يتناول قصةشاب صعيدي يصبح حارسًا لعقار في القاهرة وتتطوّر حكايته من هناك.





ويعرض له حاليًا مسلسل "العودة" الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجوم شريف سلامة وصفاء الطوخى. يتميز هذا العمل بقصة مشوّقةومليئة بالإثارة، مما يجعله محط أنظار الجماهير.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك محمد رضوان في فيلم "عادل مش عادل" بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، حيث يجسد دور محام شرير فيالفيلم.