في عيد ميلاد أحمد العوضي.. أعمال جمعته بزوجته ياسمين عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاون النجم أحمد العوضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في 3 أعمال درامية هما لآخر نفس واللي مالوش كبير، وآخرهم مسلسل ضرب نار الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.

مسلسل "لآخر نفس"

ويعد مسلسل لآخر نفس هو العمل الأول الذي جمع بين العوضي وزوجته ياسمين عام 2019 والتى دارت أحداثه فى إطار درامي مشوق حول سلمى (ياسمين عبد العزيز) وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم (فتحى عبد الوهاب) في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.





مسلسل اللى مالوش كبير





كرر الثنائى التعاون مرة أخرى في عام 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي دارت أحداثه حول اجبار والد "غزل" ياسمينعبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعاملمع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.





مسلسل ضرب نار





واجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعمل جديد هذا العام حيث قدما الثنائى مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضانالمنقضى، ودارت أحداثه حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم منسوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

زواج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز





وفي عام 2017 أعلن أحمد العوضي خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلةوالأصدقاء لكنه انفصل عنها لاحقًا وفي مايو 2020 تزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز.





نبذة عن أحمد العوضي





ولد العوضي يوم (12 ديسمبر 1985) وهو ممثل وملاكم مصري، وتخرج من كلية التجارة جامعة حلوان، وهو تخصص تجارة خارجية عام2006، وقبل احترافه للتمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل في مسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح منالفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل "الدالي3".





وتوقف الفنان أحمد العوضي فترة طويلة عن التمثيل بلغت خمسة سنوات وعاد بمسلسل “السبع وصايا”، الذي ساهم بشكل كبير في معرفةالجمهور عليه عام 2014، وحقق من خلاله شهرة كبيرة، ثم توالت عليه الأعمال الفنية بعد ذلك فقدم مسلسل “نظرة فابتسامة” في مسلسل“نصيبي وقسمتك” بموسمه الثاني.