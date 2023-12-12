نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد علا رامي.. عرفها الجمهور في "السيرك" وابتعدت عن الفن فترة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة علا رامي، التي لمع اسمها في عالم الفن، مما زاد من شهرتها لتتم اليوم عامها الـ 64.



من هي علا رامي؟





علا رامي هي ممثلة مصرية، ولدت في عام 1959، وتخرجت من المعهد العالي للباليه. عملت علا رامي منذ الصغر في مجال السينما، لكن عرفها الجمهور من خلال فيلم (السيرك)، ثم استمرت في العمل بين السينما والتلفزيون، وهي شقيقة الفنانة سحر رامي أرملة الفنان حسين الإمام.





قدمت علا رامي بالعديد من الأدوار في المسلسلات والمسرحيات وحازت على إعجاب الكثير من الجماهير والمنتجين والمخرجين إلا أن بدأت بالفن وقامت بالكثير من الأدوار ومنها.





ابتعدت علا عن الفن لمدة 7 سنوات بسبب الدراسة، قبل أن تعود مرة إليه مرة أخرى بعد إتمام دراستها الثانوية من خلال فيلم “الحب قبل الخبز أحيانًا” الذي عرض عام 1977 وهي في الثامنة عشر من عمرها.





أبرز أعمال علا رامي السينمائية





الزوجة الثانية، والسمان والخريف، وجريمة في الحي الهادئ، والسيرك، وهروب، وكتيبة الإعدام، وإحنا اللي سرقنا الحرامية، وحنفي الأبهة،وكريستال، وأرض الأحلام، وحنحب ونقب، الحب قبل الخبز أحيانا، صاحب الإدارة بواب العمارة، ابن تحية عزوز، صائدالأحلام،المشاغبون في إجازة نص السنة، الزواج والصيف، نقولك ولا تزعلش، جريمة في الحي الهادئ، هروب.









أبرز أعمالها الدرامية





رأفت الهجان (الجزء الأول)، الحب في حقيبة دبلوماسية، الأخوة زنانيري، ترويض الشرسة، حكايات مستر أيوب، يوميات ونيس، (االجزء الرابع والخامس والسابع)، أحلام وسنابل، والسيرة الهلالية ج2، وج3، والليل وآخره، وكلبشج1، وحكايات بنات ج4، وج5، والبيت بيتي.





تزوجت من الفنان إيهاب خورشيد، وانجبت منه ابنها الوحيد (عمر)، قبل أن تنفصل عنه.





يذكر أن خورشيد قد فارق الحياة إثر توقف قلبه في العام الماضي في 19 سبتمبر عام 2021 تاركًا خلفه مسيرة فنية مشرقة من الأعمال الناجحة في السينما المصرية، وفي 2010 تزوجت من المغني نادر أبو الليف، وانفصلت عنه بعد عام واحد فقط.





آخر أعمال علا رامي





يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رامي مسلسل البيت بيتي، والذي يشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي،ميرنا جميل، سامي مغاوري.





كما شاركت في مسلسل “العيلة دي” مع الفنانة وفاء عامر.



