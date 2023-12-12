فن ومشاهير

مسلم يعلن طلاق زوجته ميكا البغدادي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - أعلن مغني المهرجانات مسلم، منذ قليل انفصاله عن زوجته مي هشام الشهيرة بميكا البغدادي.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب انستجرام أعلن مسلم الخبر قائلا ": الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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