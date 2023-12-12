نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاه روخ خان يشوق متابعيه بأغنية ترويجية جديدة لـ Dunki في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق النجم الكبير شاه روخ خان متابعيه لأغنية جديدة تطرح ضمن الأعمال الموسيقية الترويجية المخصصة لفيلمه المنتظر Dunki.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الأغنية الترويجية الجديدة، ستطرح بعنوان O Maahi، وقد شارك شارو متابعيه نظرة تشويقية عليها.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي المطول للفيلم المنتظر للنجم شاه روخ خان، الذي يطرح بعنوان Dunki، الذي يختتم به عام 2023.

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يعد من اكثر الافلام المنتظرة في هوليوود خلال الفترة القادمة.

وروجت القناة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل للإعلان الترويجي الجديد باسم Drop 4.

Nikle The Kabhi Hum

يأتي ذلك بعد أن طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم Dunki، أحدث عمل سينمائي للنجم شاه روخ خان، والذي ختتم به أعماله للعام الجاري.

ونقل موقع إنديا توداي الأغنية الترويجية الجديدة التي طرحت بعنوان Nikle The Kabhi Hum.

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "إنديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.

نفي التأجيل

ونفت شركة إنتاج فيلم شاه روخ خان الجديد "Dunki" جميع الشائعات التي ترددت حول تأجيل إصدار الفيلم في صالات العرض السينمائية بالهند.

ووفقًا لتقرير نشرته India Today هذا الأسبوع، نفى منتجو الفيلم بشكل قاطع جميع الأقاويل التي تحدثت عن تأجيل طرح الفيلم خلال موسم الكريسماس القادم.

وكانت هناك مخاوف من تأجيل إصدار الفيلم خوفًا من منافسة أفلام أخرى في نفس الفترة قد تؤثر سلبًا على أداء "Dunki" في شباك التذاكر.