نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء من فرقة الـ K بوب الشهيرة BTS يؤدون الخدمة العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ مرحلة الخدمة العسكرية لآخر أربعة أعضاء في فرقة "بي تي إس" للبوب الكوري في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، حيث ينضمون إلى ثلاثة أعضاء آخرين يؤدون الخدمة بالفعل.

وبناءً على ذلك، سيكون على الجمهور الانتظار حتى عام 2025 لرؤية الفرقة تعود لأداء كمجموعة كاملة.

معجبون يتجمعون تحت طقس ممطر لوداع قائد الفرقة

وتجمع معجبون تحت طقس ممطر لوداع قائد الفرقة، كيم نام جون المعروف باسم "آر.إم"، والمغني كيم تيه هيونغ الملقب بـ "في" أمام معسكرهما التدريبي في مدينة نونسان وسط كوريا الجنوبية.

وفي تعبيره عن مشاعره، قال "في" على منصة المعجبين ويفِرس: "أعتقد أنني سأكون على ما يرام باستثناء أمر واحد فقط، وهو عدم قدرتي على خلق ذكريات سعيدة معكم لفترة، وهو أمر صعب للغاية".

وأضاف "آر.إم" أنه سيشعر بالوحدة أحيانًا، لكنه يرى في فترة الخدمة البالغة 18 شهرًا فرصة لاكتساب الإلهام وتعلم أشياء جديدة.

جيمين وجونغكوك

والثنائي، جيمين وجونغكوك، سينضمان أيضًا إلى هذه الرحلة العسكرية، حيث سيبدأ الأربعة خدمتهم العسكرية يوم الثلاثاء، فيما يحصل الثلاثة الآخرون على يوم إجازة من الخدمة العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية إلزامية في كوريا الجنوبية للذكور الأصحاء في الفئة العمرية بين 18 و28 عامًا، وتستمر لمدة تقريبية تبلغ عامين.

وقد أثار نجاح فرقة بي.تي.إس نقاشات حول إمكانية منح موسيقيي البوب الكوري فترة خدمة عسكرية أقصر، مما يُعتبر ميزة للحاصلين على ميداليات في الألعاب الأولمبية والآسيوية وبين بعض الموسيقيين الكلاسيكيين ذوي الإنجازات الدولية.