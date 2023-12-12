مسلسل ”العودة” ينافس على صدارة الأعلي مشاهدة فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - تمكن مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة من الدخول إلى قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل العودة المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للمسلسلات الاعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة watch it ، لينافس علي الصدارة .

قصة مسلسل العودة

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

أبطال مسلسل العودة

بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.