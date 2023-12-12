نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأفلام الكوميدية التي طرحت في هوليوود خلال عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان قد استعرض موقع “بيست سيميلر” في تقرير جديد، أفضل أفلام الكوميديا الأجنبية التي طرحت في هوليوود لعام 2023، ويشمل هذا التقرير عدة أفلام، من بينها ما يلي من أعمال:

Alibi.com 2

هو فيلم كوميدي حديث صدر في عام 2023، ويروي الفيلم قصة جريج الذي يعيش حياة هادئة مع فلو بعد إغلاق شركته Alibi.com 2

و تتغير حياته عندما تتطلب منه شقيقته كلير مساعدتها في العثور على زوج، ويوافق جريج على مساعدتها ويعيد فتح Alibi.com 2 لخلق هويات مزيفة لجذب انتباه الشخص المناسب لشقيقته.

الفيلم يقدم مزيجًا من الكوميديا والرومانسية، ونسب الموافقة عليه كانت متوسطة، حسب مواقع التقييم.

Renfield

ضمن القائمة يأتي أيضًا هذا الفيلم الكوميدي الرعب الأمريكي الصادر في عام 2023، ويروي قصة رينفيلد، خادم مخلص للكونت دراكولا.

ويتسائل رينفيلد عن أخلاقيات دراكولا عندما يُكلف بمهمة قتل، ويبدأ في الهروب، ولكنه يواجه صعوبات كثيرة، وقد حصل الفيلم على تقييمات جيدة من قِبل المراجعين.

Unhappily Ever After

يعد هذا الفيلم من أفضل أفلام الكوميديا الرومانسية الأجنبية لعام 2023، ويروي قصة جاك الذي يحاول استعادة علاقته مع صديقته السابقة إميلي بعد انفصالهما بسبب خلافات.

ويقوم جاك بالتظاهر بأنه رجل أعمال ناجح لإعادة إميلي إلى حياته، لكنه يدرك صعوبة الكذب، الفيلم يقدم لحظات فكاهية ولحظات درامية، وحاز على تقييمات متباينة.