آخر أيام التصويت.. نجوم ومشاهير الفن والإعلام يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من الشخصيات العامة والمشاهير، على الاصطفاف أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في آخر أيام التصويت.

مشاهير أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

ومن أبرز الشخصيات العامة التي أدلت بأصواتها في هذه الانتخابات، الفنان ماجد المصري، الفنانة شيري عادل، الفنانة مها أحمد، الفنان مجدي فكري، الكاتب الصحفي خالد صلاح، المطرب محمد محسن، المطرب هشام عباس، الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الفنان محمد نجاتي، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان آسر ياسين، وغيرهم الكثير.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي توثق مشاركة هذه الشخصيات في الانتخابات

وحرصت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على توثيق مشاركة هذه الشخصيات في الانتخابات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وتأتي مشاركة هذه الشخصيات العامة والمشاهير في الانتخابات الرئاسية، في إطار حرصهم على المشاركة في العملية السياسية المصرية، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.