نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه هي أفضل أفلام ديزني التي طرحت للعرض في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم موقع D23، وهو موقع رسمي لشركة ديزني، تقريره السنوي لأفضل الأفلام التي طرحت لشركة ديزني لعام 2023.

القائمة ضمت مزيجًا من الأعمال السينمائية الحية، وأفلام الرسوم المتحركة، وقد شملت ما يلي من أعمال جديدة:

The Little Mermaid

يعتبر هذا الفيلم الذي أخرجه روب مارشال من بين أحدث أفلام ديزني، حيث يقدم إصدارًا جديدًا لفيلم ديزني الأصلي الذي صدر في عام 1989.

ويتناول الفيلم قصة الأميرة حورية البحر الصغيرة آريل التي تحلم بالعيش على سطح البحر وتقع في حب الأمير إريك.

وتتداخل الأحداث مع صفقة تعقدها آريل مع ساحرة البحر أورسولا لتحقيق حلمها بالتحول إلى إنسانة بشرية، يتألق في بطولة الفيلم هالي بيلي وخافيير باردي وجونا هاور كينغ وميليسا مكارثي ودافيد ديجز وأوكوافينا.

وحاز الفيلم على نسبة موافقة تبلغ 70٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 300 مراجعة، وحصل على تقييم 6.5/10.

Elemental

يعتبر هذا الفيلم من الأفلام الكرتونية الجديدة لديزني، حيث يجسد عالمًا مستقبليًا خياليًا يعيش فيه الناس من عناصر مختلفة.

وتدور القصة حول صداقة بين صديقين، أحدهما يمثل الماء والآخر النار، ويعيشان في هذا العالم الفريد، حاز الفيلم على نسبة موافقة 75٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 300 مراجعة، وحصل على تقييم 6.7/10.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

يعتبر هذا الفيلم من بين أفضل الأفلام الأجنبية لعام 2023، حيث يعد تكملة لأفلام "أنت-مان" السابقة.

ويتناول الفيلم قصة سكوت لانغ وزوجته هوب فان دين، حيث يسعان لإعادة ابنتهما من عالم الكم، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المليئة بالمغامرة والإثارة.

وحصل الفيلم على نسبة موافقة 80٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 300 مراجعة، وحصل على تقييم 7.0/10.

The Marvels

يعد هذا الفيلم من بين أفضل الأفلام الأجنبية لعام 2023، وهو تكملة لفيلم "كابتن مارفل" الذي صدر في عام 2019.

تتشابك قوى كارول دانفرز مع قوى كامالا خان ومونيكا رامبو في مواجهة تهديد جديد. يواجهون تحديات كبيرة ويضطرون للتعاون لإنقاذ الكون.

وحاز الفيلم على نسبة موافقة 85٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 300 مراجعة، وحصل على تقييم 7.5/10.