صوتك أمانة.. نجوم الفن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال التصويت الانتخابي مستمرًا، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحرص عدد كبير من النجوم، على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، كما خاطبوا جمهورهم على ضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، وفي السطور التالية، نرصد أبرز النجوم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في محافظة الجيزة.

عصام صاصا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية



أدلى مطرب المهرجانات، عصام صاصا، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز في منطقة فيصل بالجيزة.

بعد الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. بسمة لجمهورها:" لازم تنزلوا"

كما أدلت الفنانة بسمة بصوتها فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت، وذلك في لجنتها الانتخاية بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقي بمحافظة الجيزة.

وقالت الفنانة بسمة في تصريحات صحفية لها إن سيدات مصر من حقهن قول رأيهن والإدلاء بأصواتهن مشيرة إلى أنها تعرف أنهن مشغولات ولديهن مسئولايات، مُضيفة:" أنا عارفة إن عندكم طبيخ وشغل بيت لكن لازم تنزلوا".

كارول سماحة عن مشاركتها في الانتخابات:" جيت عبرت عن رأيي"

وحرصت المطربة كارول سماحة، أيضًا على المشاركة في العملية الانتخابية في يومها الثالث، وعلى الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنتها الانتخابية في محافظة الجيزة.

وعبرت كارول سماحة عن سعادتها الكبيرة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وقالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" أنا اليوم جيت عبرت عن رأيي، مبروك للريس".

فاروق فلوكس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كما أدلى الفنان فاروق فلوكس بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فى ثاني أيام التصويت، وذلك في لجنة الأوقاف بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. محمد رجب: نعم لاستكمال مسيرة التقدم

كما أدلى الفنان محمد رجب، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية المقامة حاليًا لليوم الثالث على التوالي، وذلك بإحدى لجان محافظة الجيزة.

ونشر محمد رجب، صورة له من داخل لجنته الانتخابية، معلقًا عليها من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام": "نعم للاستقرار.. نعم لاستكمال مسيرة التقدم والنجاح، تحيا مصر".

الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أن الانتخابات الرئاسية أقيمت بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وتجرى بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة

وانتظمت جميع اللجان في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء آخر أيام التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور عدد من أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد في تصريحات صحفية سابقة، استعداد مختلف أجهزة المحافظة لإجراد العملية الانتخابية وتوفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الانتخابات تجري بمحافظة الجيزة داخل 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية، تستقبل 6 مليون و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد راشد، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.