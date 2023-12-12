محمد رجب يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويُعلق: "نعم للاستقرار"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد رجب، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وشارك جمهوره صور له من داخل لجنته الانتخابية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نعم للاستقرار.. نعم لاستكمال مسيرة التقدم والنجاح، تحيا مصر".

آخر أعمال محمد رجب



وفي سياق آخر، يعتبر مسلسل “مشوار الونش”، هو آخر أعمال الفنان محمد رجب الدرامية، وشارك في بطولته بجانبه كوكبة من النجوم منهم محمود عبد المغني، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، ميرهان حسين، ميمى جمال، دانا حلبي، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، حنان سليمان، علاء مرسي، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح، إنتاج شركة سينرجى،تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 45 حلقة.



مشاركة محمد رجب في مسلسل “ضربة معلم”

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد رجب، مؤخرًا في مسلسل "ضربة معلم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار ٢" بدور رجل مخابرات، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، إنجي المقدم، وآخرون من النجوم، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال محمد رجب في السينما



كما غاب محمد رجب عن السينما الفترة الأخيرة، حيث أن آخر أعماله كانت عام 2018 وهو فيلم "روبابكيا"، الفيلم من بطولة محمد رجب وأيتن عامر ومحمد لطفي وأحمد صيام وشيماء سيف وبدرية طلبة ومن تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد حمدي.