نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح بوستر جديد لفيلم "عصابة عظيمة" (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عصابة عظيمة”، بوستر جديد ترويجي للعمل قبل طرحة في دور العرض السينمائية، وظهر في البوستر أبطال العمل بشكل مختلف عن باقي البوسترات التي طرحت مؤخرًا.

أحداث فيلم عصابة عظيمة



يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



طاقم عمل فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يتميز بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.



الصوت الغنائي للفيلم



ومن المقرر أن يُقدم الثنائي بهاء سلطان وأحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بمشاركة إسعاد يونس في الغناء، حسب ما كشف عنه مخرج العمل وائل إحسان في تصريحات صحفية له، من المتوقع إصدار الأغنية قريبًا.

تفاصيل شخصية إسعاد يونس في فيلم "عصابة عظيمة"



تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

إسعاد يونس تبدأ تصوير مسلسل جديد



ومن ناحية أخرى، بدأت إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من تأليف محمد عبد العزيز،وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجي.