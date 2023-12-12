نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 29ديسمبر..علي الهلباوي يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي المنشد علي الهلباوي حفلًا في ساقية الصاوي في القاهرة، وذلك يوم29 ديسمبر الجاري، حيث سيقدم مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، إلى جانب عدد من الأغاني المحببة لجمهوره مثل "مليون قصيدة"، و"ليلى طال"، و"رسالة"، و"يا رب"، و"قل للمليحة"، و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى"، وغيرها.

مشروع التراث الصوفي

علي الهلباوي، هو منشد ومرتل، يقدم الأغاني الدينية بمزجها مع الموسيقى الغربية، وقام بتنفيذ مشروع مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفي برفقة التراتيل، يتميز الهلباوي بأداء الأغاني والأناشيد الوطنية، بالإضافة إلى الإنشاد الديني.



نبذة عن علي الهلباوي



الفنان علي الهلباوي، ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، بدأ مسيرته الغنائية عند عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوي"، وبعد فترة انفصل تدريجيًا ليصبح لديه ألبوم خاص يجمع بين الغناء والإنشاد، نجح في إحياء العديد من الحفلات الناجحة في مصر وحقق شعبية جماهيرية كبيرة.