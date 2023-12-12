نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 44 فيلمًا في المسابقات الرسمية لـ "الأقصر الأفريقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسًا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق معالموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

لجنة اختيار الأفلام

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلًا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة روائي، تسجيلي، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير روائي، تسجيلي، تحريك، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

المكرمين في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أعلن عن تكريم عدد من صناع السينما الإفريقية تقديرًا لتاريخهم الكبير، منهم: الممثلة الكبيرة آي كيتا يارا من بوركينافاسو، والمنتج والموزع المصري جابي خوري لإنجازاته الكبيرة والمؤثرة في صناعة السينما المصرية على مدى تاريخ طويل، والمخرج التونسي الكبير محمود بن محمود.

معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وهو أول مهرجان تنظمه مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، بدعم ورعاية وزارة الثقافة، وشراكة مع وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة)، الخارجية، والشباب والرياضة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.