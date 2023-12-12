نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. إنشاد تراثي ومعاصر في الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

أبرز فقرات الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها موسيقى المولد، إبتهالات سلام على النبي، نعمة من جلائل الآلاء، حسبي ربي، قد تمم الله مقاصدنا، يا نفس توبي، في حب الله، لبيك يا ربي، عرفت الهوى، إروي لي، كن مع الله، دعونى أناجى حبيبي، المقبولة، إشهدوا، صلوا على المصطفى، اللهم أقبل دعايا، القدس، قومى إلى الصلاة، اسماء الله الحسنى أداء طه حسين، أحمد العمري، تامر نجاح، سماح عباس، محمد عبد الحميد، محمد البحيري، حسام صقر، ولاء رميح.

نبذة عن فرقة الإنشاد الدينى

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.