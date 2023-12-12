القومية تغني لأم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية ".

حفل للفرقة القومية العربية بدار الأوبرا المصرية

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، ايناس عز الدين ورحاب مطاوع.

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

حفل أوبرا الإسكندرية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية”.

وتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الغنائية التي أبدعها كبار الملحنين منها عيون بهية، يمكن على باله لـ بليغ حمدي، رمش عينه، عيون القلب لـ محمد الموجي، الحلوة لـ كمال الطويل، مضناك لـ محمد عبد الوهاب وغيرها، أداء أحمد رجب، السيد وهب الله، كريم زيدان، وائل أبو الفتوح، هايدي الجندي، ولاء طلبة، مها عادل، آلاء أيوب.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تاسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة.