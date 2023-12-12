خاص.. كارمن سليمان: سعيدة بردود الأفعال حول أغنيتي "روقاني".. وهذه تفاصيل أعمالي الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها بردود الأفعال حول أغنيتها الجديدة " روقاني "، التي قامت بطرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وفي تصريح خاص للفجر الفني قالت كارمن:" الحمد لله، سعيدة بردود الأفعال على أغنيتي الجديدة روقاني، والأذواق مختلفة دائمًا، ولم يتفق الناس على شئ، ولكن حتى الآن لم أرى تعليقات سيئة على الأغنية ".

واستكملت كارمن حديثها قائلة:" لم يوجد شئ جديد لي في التمثيل، ولكن أحضر للكثير من الأغاني، سأقوم بطرحها خلال الفترة القادمة، بدأت السنة معكم بأغاني مبهجة سأقوم بطرح بعض الأغاني الحزينة في نهاية السنة".

آخر أعمال كارمن سليمان

طرحت كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان "روقاني" بتوقيع عمرو مصطفى لتحقق وعد مر عليه 11 عامًا، وتعاونت كارمن سليمان في أغنية روقاني مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لـ ماهر

الملاح.

ولدت كارمن يوم 7 أكتوبر لعام 1994 بمحافظة الشرقية، لها شقيقة واحدة فرح وتخرجت في كلية الإعلام، أكاديمية الشروق، تزوجت من الملحن مصطفى جاد وانجبا طفلهما زين.