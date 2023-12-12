فيلم رماد يشارك فـي مهرجان أفلام حقوق الإنسان بالنيبال

مسقط ـ «الوطن»:

شارك الفيلم الروائي العُماني القصير (رماد) للمخرج سليمان الخليلي في النسخة الحادية عشرة من مهرجان أفلام حقوق الإنسان بالنيبال والذي انطلق السبت الماضي واختتم أمس الثلاثاء. وتصنف مشاركة فيلم (رماد) كأوَّل مشاركة لفيلم عُماني في هذا المهرجان، بجانب أنَّها المشاركة العربية الوحيدة في هذه النسخة، الذي يُعدُّ من أهم المهرجانات السينمائية في دولة النيبال، وكذلك من المهرجانات المهمة لأفلام حقوق الإنسان في آسيا. ويشارك في المهرجان عدد من دول العالم. والجدير بالذكر أنَّ فيلم (رماد) فاز بجائزتين في النسخة الثانية من مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي الثاني في سلطنة عُمان والذي نظَّمته الجمعية العُمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2023م، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم عُماني روائي قصير في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي الثاني خلال الشهر الجاري، كذلك فاز بالجائزة الأولى لأفضل فيلم روائي دولي قصير (المحارة الذهبية) في الدَّورة الأولى من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي 2023 بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما حقق مرحلة النهائيات لشهر أبريل هذا العام في مهرجان بودين السينمائي الدولي بالسويد، وحصل نص الفيلم على جائزة أفضل نص فيلم غير منفذ لعام 2022. وشارك فيلم (رماد) في عدد من المهرجانات الدولية ومنها: المهرجان الدولي للسينما الإسلامية بكازان بجمهورية روسيا الاتحادية خلال شهر سبتمبر الماضي ومهرجان البحرين السينمائي، كما تمَّ اختياره للمشاركة في المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بالمغرب ومهرجان القدس السينمائي الدولي بفلسطين ومهرجان الدار البيضاء للفيلم الوثائقي والروائي القصير بالمغرب.

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