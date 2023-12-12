«المفتاح» عرض مسرحي يدعم القضية الفلسطينية ببوشر

مسقط ـ «الوطن»:

يحتضن غدًا الخميس مسرح كلِّية الدراسات المصرفية والمالية ببوشر العرض المسرحي (المفتاح) تقدِّمه فِرقة نخل للمسرح، وذلك برعاية معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وبحضور عدد من المختصين بشؤون المسرح ومُحبِّي وعشَّاق الخشبة السمراء. مسرحية (المفتاح) من تأليف بدر الحمداني وإخراج أسامة السليمي ويساعده في الإخراج شهاب السليمي ومدير الإنتاج عبدالله الريامي، من بطولة زهى قادر ويوسف عبد الرحمن وزياد الحضرمي ومحمد السلامي وسالم اليعربي، ويتكون فريق التمثيل من سمير الهطالي ويعقوب السليمي وسعيد الخروصي ومازن الطارشي، وفي الصوتيات نعيم الصبحي، وفي الأزياء الثريا آل سعيد، وفي الإضاءة يوسف البلوشي.

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