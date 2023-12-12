«نهضة عمان» معرض حرفـي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصــور

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

افتتح سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي صور المعرض الحِرفي للصناعات الخزفية (نهضة عُمان) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور، بحضور الدكتور راشد بن ناصر المطاعني مساعد رئيس الجامعة بصور، ومديري العموم والدوائر الحكومية، ونواب ومساعدي الرئيس، وموظفي وطلبة الجامعة. المعرض ينظِّمه مركز شؤون الطلبة ممثلًا باللجنة الفنية بجماعة فن ولون. يأتي المعرض نتاج الطلبة المشاركين في الحلقة الفنية في التشكيل بالخزف التي أقيمت بالجامعة بالتعاون مع المدرِّبة الحِرفية نصرى بنت حبيب الحسينية، حيث انقسم المعرض إلى قِسمين؛ القِسم الأول يتحدث عن عُمان قبل النهضة، والثاني بعد النهضة الحديثة وشمل بعض الأعمال من الخزفيات والسعفيات، ونماذج من صناعة الفخار كالقلاع والحصون العُمانية، وبعض الأبواب التراثية القديمة، وبعض الأعمال الفنية، والتي تحافظ على مكنونات التراث العُماني الأصيل.

وقالت الطالبة هاجر بنت حبيب الحسينية حِرفية وفنانة تشكيلية ورئيسة جماعة فن ولون بالجامعة: أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور لتقديم لنا هذه الفرصة، لتطوير مهاراتنا.

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