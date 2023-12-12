رامي رضوان يدلي بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:35 مساءً - في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، أدلى الإعلامي رامي رضوان بصوته اليوم الثلاثاء في مقر لجنته الانتخابية في مركز شباب الشيخ زايد الرياضي. وبعد أن انتهى من التصويت، قام رامي بالتقاط صور مع مسؤولي اللجنة.

تجري الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في الأيام 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي. يتم فتح مراكز الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وتم تحديد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال التقارير إلى اللجان العامة.